W zeszłym tygodniu Ministerstwo Środowiska zaakceptowało "Plan adaptacji Miasta Poznania do zmian klimatu do roku 2030". - To kluczowy dokument, który ma dostosować działania miasta do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, jakie stoją przed Europą. To także kwestia długich okresów wysokiej temperatury - mówi Daria Kulczewska z biura prasowego Urzędu Miasta Poznania.

Plan został przygotowany w ramach projektu pilotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Oprócz Poznania wzięły w nim udział 43 inne miasta z całej Polski, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. osób.

Podczas przygotowania dokumentu urzędnicy we współpracy z ekspertami starali się przewidzieć, jak w Poznaniu zmieni się pogoda do 2050, jakie niebezpieczeństwa dla funkcjonowania miasta, zdrowia i życia mieszkańców niosą ze sobą zmiany klimatu i jakie działania należy podjąć, aby na te zmiany się przygotować.