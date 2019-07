- Swoją fachową wiedzę oskarżony wykorzystał w sposób niecny. Nadużył zaufania do całej korporacji adwokackiej, co jest smutne. Najcenniejsza jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności, bo jest adekwatna do tego, co zrobił - mówił we wtorek po południu sędzia Grzegorz Nowak.

Sprawa zaczęła się, gdy biznesmen Grzegorz Kozłowski chciał sprzedać inwestorowi swoją działkę w Skórzewie pod Poznaniem. Pomóc miał w tym adwokat Jakub Brykczyński. Przedstawił taki plan: biznesmen najpierw sprzedaje nieruchomość spółce adwokata i jego żony (też adwokatki), potem oni odsprzedają nieruchomość inwestorowi, biorą prowizję, a resztę pieniędzy oddają biznesmenowi. - Miało to być korzystniejsze ze względów podatkowych - opowiadał nam Kozłowski.

Znikające pieniądze i prezes z Ukrainy

Spółka Jakuba i Anny Brykczyńskich kupiła od Kozłowskiego działkę za 5,5 mln zł. Zapłaciła mu 2,3 mln zł. Pozostałe 3,2 mln zł miała przelać po odsprzedaniu ziemi inwestorowi. Ale gdy działkę ostatecznie sprzedano, Kozłowski pieniędzy już nie zobaczył. Gdy pytał o to Brykczyńskiego, usłyszał, że kilka dni wcześniej spółka zmieniła właściciela. Nowym prezesem został obywatel Ukrainy. Nie było z nim kontaktu.