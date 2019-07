Przeszłość Julii Przyłębskiej ujawnił dzisiaj portal Onet.pl. Z jego ustaleń wynika, że pochodząca z Poznania obecna prezes Trybunału Konstytucyjnego (TK) jest córką Wolfganga Żmudzińskiego, nestora polskich notariuszy i wieloletniego członka PZPR i podobnie jak on ukończyła prawo na poznańskim UAM. To właśnie na studiach prawniczych związana dziś z PiS sędzia działała w komunistycznej organizacji.

W komunistycznej organizacji od I roku studiów

Przyłębska, wtedy jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Żmudzińska, wstąpiła do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP) już na pierwszym roku studiów. Prawdopodobnie był to rok 1978 r., choć dokumenty nie podają dokładnej daty. Obecna prezes TK wypełniała je przed zagranicznymi wyjazdami, m.in. do swojej cioci, która mieszkała wtedy w Berlinie Zachodnim. Takie oświadczenia były konieczne, by ubiegać się o paszport.