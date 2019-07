Stary biurowiec firmy Zremb był siermiężnym betonowym budynkiem zbudowanym w okresie PRL-u przy ul. Zwierzchowskiego 1 (dawniej przy ul. Dziadoszańskiej). Wówczas był siedzibą państwowej firmy produkującej maszyny i urządzenia budowlane. Po prywatyzacji w 1992 r. firma działa dalej. W biurowcu siedzibę miała także Autostrada Wielkopolska.

Zupełnie na nowo

Na zlecenie Zrembu, projekt całkowitej przebudowy budynku wykonało biuro CDF Architekci. Pracę rozpoczęły się trzy lata temu.

Dziś ze starego budynku nie zostało prawie nic poza szkieletem. Stare ściany budynku zastąpiono szklanymi panelami, okładzinami kompozytowymi i modułami z betonu GRC. - Nie możemy pominąć faktu, że po sąsiedzku stoi duża serwerownia firmy Beyond. Ona nadała okolicznej zabudowie ton. My śledzimy jej kolorystykę, wpłynęła też na dobór materiałów. Ale to inspiracja, którą my twórczo rozwijamy - mówi Krzysztof Łuczak z CDF Architekci.