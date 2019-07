Wybory parlamentarne odbędą się najprawdopodobniej w połowie października tego roku. W jednym bloku idzie do nich Zjednoczona Prawica, czyli PiS, Solidarna Polska i Porozumienie. Drugi blok – Koalicję Obywatelską – tworzą teraz Platforma Obywatelska, Nowoczesna i SLD. Choć lider Wiosny Robert Biedroń zapowiedział właśnie, że jego partia jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do KO. Gdyby tak się stało, to PSL do Koalicji Obywatelskiej nie dołączy. Wtedy ludowcy mogą pójść do wyborów sami albo ewentualnie z ruchem Kukiz‘15.

Na kogo w Poznaniu postawi PSL? Prowadzi negocjacje ze znanymi politykami

Te układanki mają przełożenie na sytuację w Poznaniu. Na poznańskiej liście Koalicji Obywatelskiej znajdą się najpewniej dotychczasowi posłowie Rafał Grupiński, Waldy Dzikowski, Szymon Ziółkowski, przedstawiciele Nowoczesnej, SLD i – jeśli PO dogada się z Wiosną – ktoś z partii Biedronia. Nie wiadomo, jak zachowa się PSL. Wiadomo natomiast, że w Poznaniu – niezależnie od tego, czy pójdzie do wyborów z KO, czy nie – negocjuje już ze znanymi politykami.