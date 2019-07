Nie istnieje choroba jako taka – są różne sposoby jej postrzegania i zagospodarowywania (wymiar społeczny i polityczny). Na przykład rak był dawniej i nadal bywa ponurym piętnem. Chorobą ludzi biednych, niedbałych, wstrętnych. A jednocześnie może być sexy. Znamy rakowe blogerki-celebrytki oraz oszustki wchodzące w tę atrakcyjną rolę, by skupić na sobie uwagę. Nie dotyczy to raka płuc, identyfikowanego jako kara za jeden z największych współczesnych grzechów – niezdrowy tryb życia. Raka płuc postrzega się w kategoriach indywidualnej odpowiedzialności i kwestionuje prawo do refundowanego leczenia. Są więc choroby, które nie tylko nie wywołują współczucia, ale wręcz skutkują wykluczeniem ze wspólnoty. Niektórzy wykorzystują to politycznie i kojarzą tych, których chcą wykluczyć – z chorobami (patrz wypowiedzi Kaczyńskiego o imigrantach).

Choroba jako źródło sztuki