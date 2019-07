Uniwersytet im. Adama Mickiewicza stworzył taką sieć z siedmioma innymi uniwersytetami. Do konsorcjum EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) weszły uczelnie z Francji, Holandii, Niemiec, Austrii i Grecji. Konsorcjum jest jednym z 17, które otrzymają unijne dofinansowanie: w ciągu najbliższych trzech lat 5 mln euro na rozwój współpracy.

Rektor: Sami wypracujemy model współpracy

Będą razem prowadzić interdyscyplinarne, zaawansowane badania naukowe, tworzyć wspólne kierunki studiów ze wspólnymi programami. – Do tej pory nie było jeszcze programu Unii Europejskiej, który pozwalałby na łączenie różnych systemów szkolnictwa wyższego, finansowanie i prowadzenie badań w kilku europejskich krajach – mówi prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM.

Ideą programu jest to, by studenci mogli personalizować swoją ścieżkę nauczania, wybierając, co, kiedy i gdzie chcą studiować. – Program pod nazwą „Uniwersytet Europejski” jest programem pilotażowym. Najbliższe trzy lata mają zostać wykorzystane przez 17 zwycięskich konsorcjów na wypracowanie sposobu działania przyszłych uniwersytetów europejskich. Oznacza to, że sami, oczywiście zgodnie z prawem i w ramach przyznanych środków finansowych, wypracujemy model współpracy – mówi prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM.