Tomasz Nyczka: Ogłosiliście właśnie skład sztabu. Jego szefem został poseł PO Krzysztof Brejza. To jeden z najbardziej walecznych i znienawidzonych przez PiS polityków opozycji. Poprowadzi was do zwycięstwa?

Adam Szłapka: Mało jest polityków z taką energią, determinacją i zaangażowaniem. Tego potrzebujemy teraz najbardziej. Wierzymy w zwycięstwo. Wiemy, jakiej Polski chcemy – otwartej, nowoczesnej, przedsiębiorczej, europejskiej i tolerancyjnej. Takiej, w której każdy czuje się dobrze, ma dobrą opiekę medyczną, edukację, oddycha czystym powietrzem i w której nikt mu nie narzuca swojego stylu życia. W Poznaniu to jest akurat czytelne. Ale musimy opisać tę Polskę odpowiednimi słowami, dołożyć do tego konkretne pomysły, zapakować to do plecaka każdemu kandydatowi i ruszyć do ludzi. I robić to, co umie Brejza – za każdym razem celnie punktować wpadki PiS-u. Tak wyposażeni nasi kandydaci muszą dotrzeć do wyborców w każdej gminie.