Za moich studenckich czasów do kościoła dominikanów chodziło się dla strawy duchowej, a do klasztoru (od Kościuszki), w interesie, żeby np. przed kolokwiami z łaciny odebrać zamówione wcześniej gotowce. W gronie męskim koleżeństwa na porządku dziennym były rozmowy o ewentualnym wstąpieniu do zakonu – jak nie uniwersytet, to klasztor św. Dominika. Tu i tam życie polegające na czytaniu, debacie i wykładzie. A do tego skupienie, cisza, kontemplacja, miesięcznik „W drodze” na podorędziu i refektarz. Nic piękniejszego i szlachetniejszego wielu z nas nie umiało sobie wyobrazić.

Za doktorskich czasów jeden z moich seminaryjnych kolegów Wojciech Giertych wstąpił do dominikanów, zrobił doktorat w Rzymie, został teologiem i dziś jest jedną z ważniejszych figur w watykańskim świecie. Pierwszym dominikaninem, którego gościłem w domu, był charyzmatyczny o. Joachim (Kazimierz) Badeni, wnuk premiera austriackiego, Kazimierza hrabiego Badeniego (1895-1897), o którym napisałem książkę.