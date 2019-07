Przebudowa Św. Marcina między Kaponierą a al. Niepodległości jest zaplanowana na lata 2020–2021. Poznańskie Inwestycje Miejskie we wtorek pochwaliły się animowaną wizualizacją.

Plany przebudowy komentuje dr Michał Beim, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

- Ograniczenie ruchu słusznie kojarzy nam się ze zmniejszaniem liczby pasów drogowych, jednym z celów jest nowy podział przestrzeni publicznej. Paleta możliwości jest jednak szersza: zmienia się np. sposób sterowania ruchem albo reguły określające pierwszeństwo, wprowadza współdzielenie przestrzeni. Zdarza się, że aby ograniczyć ruch na jakimś obszarze, w poszczególnych sytuacjach trzeba zachować stan zbliżony do status quo. Tak zrobiono w przypadku skrzyżowania al. Niepodległości i Świętego Marcina.

Kluczowe tam będą detale. Liczne komentarze po opublikowanym w internecie filmie Poznańskich Inwestycji Miejskich świadczą o zainteresowaniu tym miejscem, a to bardzo dobra wiadomość. Ludzie wierzą, że podejmując działania, można poprawić jakość przestrzeni. I nawet jeśli nie wszystkim podoba się projekt, to łatwiej się komunikować ze społeczeństwem, które jest świadome swoich potrzeb. Cieszy też to, że wiele osób domaga się zmniejszenia liczby samochodów w centrum, traktuje to jak coś naturalnego.