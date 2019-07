Na nowy przebieg trasy maratonu wpływ mieli sami biegacze. – Zależało nam, by wzięli udział w przygotowaniach do jubileuszowej edycji Poznań Maratonu, bo to ich biegowe święto – mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor biegu i Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, które maraton organizują. Do 5 marca każdy mógł przesłać do POSiR swój projekt trasy. – Wzięliśmy pod uwagę propozycje i sugestie, które najczęściej się powtarzały – dodaje Miadziołko.

Jak dowiedzieliśmy się w POSiR, swoje projekty trasy maratonu przesłało kilkadziesiąt osób, a to, co udało się uwzględnić, to m.in. rezygnacja z podbiegu na 35 km ulicą św. Wawrzyńca oraz obiegnięcie Jeziora Maltańskiego, a więc miejsca, w którym maraton przed 20 laty stawiał pierwsze kroki.

Poznań Maraton 2019. Półmetek nad Maltą

No to biegniemy! Start – jak od siedmiu już lat – na ul. Grunwaldzkiej, na wysokości MTP, gdzie po kilku godzinach zawodnicy zameldują się na mecie, pokonawszy królewski dystans 42,2 km. Potem dłuuuuuga prosta Grunwaldzką w stronę Junikowa, nawrotka i – tu pierwsza ważna zmiana – przy stadionie skręcamy w Bułgarską, by dalej pomknąć Polską do św. Wawrzyńca. Na 12 km zapowiadana już niespodzianka, a więc lekki i jakże przyjemny zbieg św. Wawrzyńca (czyli w miejscu dotychczasowego podbiegu na 35 km). Dalej odbijamy nieco w ul. Niestachowską, by zaraz dotrzeć w okolice pięknego parku Sołackiego. Tutaj biegniemy al. Wielkopolską, by przemieścić się do ul. Solnej i dalej pomknąć ul. Wyszyńskiego w stronę ronda Śródka, mijając po lewej stronie katedrę.