Odcinek linii kolejowej z Poznania do Piły to tylko 93 km. Mimo to przez fatalny stan torów pociąg osobowy jedzie przez Oborniki, Rogoźno i Chodzież aż dwie godziny. Dlatego półtora roku temu, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, rozpoczął się wielki remont tego odcinka. Kosztuje on aż ok. 615 mln zł, z czego dotacja unijna to 423 mln zł. Po modernizacji pociągi pojadą ze średnią prędkością 120 km/h i czas jazdy skróci się o ok. 40 minut. Inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w tym roku.

Drugiego toru nie będzie

Niestety, ta modernizacja nie obejmuje budowy drugiego toru między Obornikami a Piłą. Sytuacja będzie więc taka, że z Poznania w kierunku Obornik pociągi pojadą dwoma torami, które przed mostem na Warcie w tym mieście, tak jak do tej pory, połączą się w jeden. I dopiero w Dziembówku przed Piłą, gdzie przed drugą wojną światową znajdowała się granica polsko-niemiecka, pociągi powrócą na dwa tory. Między Obornikami a Dziembówkiem ruch nadal odbywać się będzie po jednym torze z mijankami na stacjach, m.in. w Rogoźnie, Budzyniu i Chodzieży. Dlaczego nie zdecydowano się na szerszy zakres inwestycji, który jeszcze bardziej skróciłby czas przejazdu?