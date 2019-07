- Nikt nie zagwarantuje wam bezbolesnego i bezkosztowego wstąpienia do Unii Europejskiej. Będziecie mierzyć się z niepopularnymi społecznie reformami, z wieloma grupami interesu, jednak przystąpienie do UE jest tego wszystkiego warte - mówił prezydent Andrzej Duda do premierów państw Bałkanów Zachodnich.