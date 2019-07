- Nie spodziewamy się natychmiast otrzymać daty wstąpienia do Unii Europejskiej. Musimy zmieniać nasze społeczeństwo i może to trwać nawet kilka lat, ale nie ma dla nas innej drogi niż przystąpienie do wspólnoty. Nasz naród wierzy w europejskie wartości tak bardzo, że gotowi byliśmy nawet zmienić nazwę naszego kraju - mówił premier Macedonii Północnej Zoran Zaew, podczas konferencji podsumowującej Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Nawiązał do wydarzeń ze stycznia 2019 r., kiedy doszło do historycznego porozumienia między macedońskimi i greckimi politykami, które otworzyło krajowi byłej Jugosławii drogę do NATO i Unii Europejskiej.

Francja przeciw rozszerzaniu Unii?

Historyczny krok, a także zmiany w prawie i reformy sądownictwa, jakie zostały przeprowadzone w Macedonii Północnej oraz w Albanii, nie zaowocowały rozpoczęciem rozmów negocjacyjnych związanych z przyjęciem do UE. Mimo że Komisja Europejska zarekomendowała negocjacje akcesyjne, sprzeciwić się im miały Francja i Holandia. Decyzję w tej sprawie przeniesiono na październik. Politycy państw członkowskich podczas poznańskiego szczytu zapewniali jednak, że droga do Unii dla krajów Bałkanów Zachodnich jest otwarta.