- Cieszę się, że to wydarzenie zostało zorganizowane tu, na poznańskich targach, które są symbolem gospodarczego sukcesu Polski - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas piątkowej konferencji podsumowującej Szczyt Bałkanów Zachodnich, który trwał w Poznaniu od środy.

Piątek był najważniejszym dniem wydarzenia. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich spotkali się przywódcy 14 europejskich państw, m.in. wspomniana kanclerz Niemiec czy premier Wielkiej Brytanii Theresa May. W Polsce i w Poznaniu przywitali ich premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda, który nawiązał do symbolicznego znaczenia miejsca, w którym odbywa się szczyt. - Poznań jest ważnym miejscem dla polskiej tożsamości i historii, to kolebka państwowości, ale jednocześnie przez swój handlowy charakter stanowił miejsce mieszania się kultur, a bliskość Niemiec sprawiła, że był świadkiem naszej trudnej historii - mówił do zebranych prezydent Duda. Obecne stosunki polsko-niemieckie podał jako przykład pojednania, które może służyć za wzór dla krajów bałkańskich.