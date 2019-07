2 ZDJĘCIA Nabożeństwo przed Marszem Równości. Od lewej: ks. Tina Beardsley z Kościoła Anglii, ks. Tomasz Puchalski z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz ks. Carsten Bolz z Ewangelickiego Kościoła Niemiec. (Tomasz Cylka)

By homoseksualiści nie byli wyrzucani z domów, aby wspólnoty chrześcijańskie były otwarte dla wszystkich ludzi, by ludzie, którzy atakują Marsz Równości, zrozumieli, że szacunek należy się każdemu człowiekowi, by w Polsce nikogo nie wykluczano, za tych, którzy odebrali sobie życie - to tylko niektóre intencje, w jakich modlono się na nabożeństwie przed Marszem Równości. Prowadzili je księża z Polski, Niemiec i Anglii.