PSL podjęło dziś decyzję: do wyborów idzie samo, ale liderzy zostawili sobie otwartą furtkę. Jeśli PO będzie chciało budować chadecką listę bez SLD i Wiosny, to możliwa jest koalicja.

PSL jednogłośnie o starcie

– Wspólna lista opozycji dostała dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie udało się osiągnąć celu, czyli wygrania wyborów. Ewidentnie widać, że wspólnota celu nie wystarczy do osiągnięcia zwycięstwa wyborczego. Musi być wspólnota programu. Dlatego proponujemy budowę dwóch bloków: chadeckiego i lewicowego – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL i dodał: – Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska, które podzielają nasze idee, wartości, program. Jesteśmy otwarci na rozmowy z Platformą Obywatelską, ale musi być jasna deklaracja, czy chce budować umiarkowaną centrową koalicję, czy wybiera koalicję lewicową. Jeżeli jest zainteresowana, to w szybkim czasie musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie – poinformował szef ludowców.