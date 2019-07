Powstanie wielkopolskie to jeden z nielicznych zwycięskich zrywów w historii Polski. To dzięki niemu Wielkopolska została włączona do granic odradzającego się po I wojnie światowej państwa polskiego. W tym roku obchodzimy jego 100-lecie. Wydarzenia upamiętniające rozlewają się na cały rok, także lato.

W niedzielę na wspólne świętowanie rocznicy powstania zaprosiło Stowarzyszenie Jazz Poznań. Pogoda dopisała. Choć niebo było zachmurzone, to wiał dość silny wiatr, dzięki któremu łatwo było poderwać w górę latawce. A tych wzniosły się dziesiątki. Puszczały je głównie rodziny z dziećmi, ale na niebie można było też śledzić popisy profesjonalistów.

Pani Marlena do parku przyszła z dziećmi i mężem. - Dzieci lubią latawce, mają frajdę. Ale jeśli jest to połączone z obchodami patriotycznymi, tym lepiej. I choć dzieci pewnie bardziej skupiają się na zabawie, to jeśli coś uda się dzięki temu przemycić, to warto - mówi.