Krzysztof Lewandowski został prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu w połowie 2017 r. Rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik niedawno zainteresował się pożyczką, którą Lewandowski zaciągnął w maju 2016 r. w sądzie apelacyjnym w Poznaniu. Lewandowski pracował tam, a jego wniosek pozytywnie zaopiniowało kolegium sądu.

Nie spłacił nawet części

Sędzia pożyczył 150 tys. zł. Zobowiązał się, że przeznaczy je na spłatę kredytu hipotecznego, który kilka miesięcy wcześniej zaciągnął w banku na zakup 50-metrowego mieszkania w Poznaniu. Pożyczka przyznana przez sąd różni się od pożyczek komercyjnych niskim oprocentowaniem. Wylicza się je na podstawie zapisanego w ustawie budżetowej, prognozowanego wskaźnika inflacji. W tym roku to 2,3 proc.

Problem w tym, że gdy Lewandowski składał wniosek o pożyczkę, był już współwłaścicielem położonego w Poznaniu domu o powierzchni 188 m kw. oraz miał jedną szóstą udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do 65-metrowego mieszkania. Wynika to wprost z oświadczenia majątkowego sędziego. Mimo to Lewandowski złożył wniosek o „przyznanie mu pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych”. Rzecznik dyscyplinarny uważa, że sędzia wprowadził w błąd kolegium i prezesa Sądu Apelacyjnego, bo przecież miał zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.