Polski Sejm liczy 460 posłów. Wybieramy ich w 41 okręgach, a w każdym z nich do wzięcia jest od 7 do 20 mandatów. Wszystko zależy od liczby mieszkańców. Cztery okręgi należą do Wielkopolski – to Poznań i powiat poznański, subregion pilski, gnieźnieńsko-koniński oraz kalisko-leszczyński. Łącznie w całym województwie mieliśmy do tej pory 40 mandatów poselskich.

W Poznaniu najlepsza PO

W okręgu nr 39, obejmującym Poznań i powiat poznański w XXI w. zawsze wybieraliśmy 10 posłów i posłanek. W 2001 r. wygrała lewica – 5 mandatów dla koalicji SLD, po dwa wzięły PO i PiS, a jeden nieistniejąca już Liga Polskich Rodzin. Od 2005 r. najlepsza jest już PO, która wtedy wprowadziła na Wiejską pięcioro polityków, czworo PiS, a jeden SLD. Dwa lata później w przyspieszonych wyborach zwycięstwo Platformy było najbardziej okazałe – 7 mandatów, PiS wziął tylko dwa, a jeden SLD. W 2011 r. wynik był niemal identyczny, z tym że PO musiała oddać jedno miejsce Ruchowi Palikota.