W czwartek maturzyści poznali wyniki zdawanych w maju egzaminów. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 19,5 proc. maturzystów z Wielkopolski, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, nie zdało matury. 13 proc. ma jednak prawo do sierpniowej poprawki, co oznacza, że ci absolwenci nie zdali tylko jednego przedmiotu. Żeby zdać egzamin z przedmiotów obowiązkowych: polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego wybranego na poziomie rozszerzonym, trzeba było uzyskać min. 30 proc. poprawnych odpowiedzi.

Najtrudniejsza matematyka

Jak co roku uczniom najwięcej problemów sprawiła matematyka – nie zdało jej aż 14 proc. maturzystów. Z języka polskiego noga powinęła się 4 proc., zaś z języka angielskiego wymaganej liczby punktów nie uzyskało 6 proc. zdających.

Maturzyści uzyskali na poziomie podstawowym: z matematyki średnio 57 proc., zaś z języka ojczystego – 52. Średnio najlepiej wypadł język angielski – młodzi Wielkopolanie mogą się pochwalić wynikiem na poziomie 72 proc.