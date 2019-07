„ZaGRAjmy w Wielkopolsce” – tak nazywa się projekt, dzięki któremu poznańskie studia, a jest ich ok. 30, tworzące gry komputerowe mogą liczyć na promocję gospodarczą podczas branżowych targów w Europie i Stanach Zjednoczonych. W ramach kampanii promocyjnej regionu przewidziano także organizację spotkań z lokalnymi i zagranicznymi dziennikarzami oraz wydanie katalogu promującego wielkopolskich producentów gier i sprzętu komputerowego/mobilnego. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce, gdzie samorząd wspiera tego typu firmy. Z unijnych pieniędzy pójdzie na ten cel ok. 2 mln zł.

Będzie „Wiedźmin” z Poznania?

– Wiemy, jak znaczący w Polsce jest przemysł gier komputerowych. Podobnie jest i w naszym województwie. Dzięki temu projektowi chcemy m.in. pokazać innowacyjność wielkopolskich przedsiębiorstw – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.