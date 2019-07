Projekt, za którym głosowali we wtorek radni, to uchwała kierunkowa, zgoda radnych na to, żeby miasto rozpoczęło prace nad przyjęciem karty. Dopiero po wykonaniu tej uchwały miasto rozważy możliwość przyjęcia karty.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opracowana przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r. Jej przyjęcie rekomenduje samorządom m.in. Związek Miast Polskich. Karta zobowiązuje europejskie samorządy do tego, żeby dbały o równość w różnych aspektach działalności samorządu: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

- Równość kobiet i mężczyzn to podstawowe prawo i istotna wartość każdej demokracji. Ale żeby ją osiągnąć, trzeba ją stosować we wszystkich aspektach życia. Takim kompleksowym narzędziem jest właśnie karta. Przyjmując ją, Poznań dołączy do 1,7 tys. samorządów, które już ją mają. Karta łączy potrzeby różnych grup. Jest podstawą do stworzenia systemowych polityk dla różnych grup zagrożonych wykluczeniem - referowała radna KO Marta Mazurek, szefowa miejskiego zespołu ds. polityki równości i różnorodności. - Ta karta to też walor promocyjny dla miasta. Jeśli ją przyjmiemy, będziemy mogli się pokazać jako miasto otwarte, dające możliwość rozwoju każdemu człowiekowi, bez względu na płeć i inne tożsamości.