Zgodnie z propozycją miasta, rodzice, którzy zapisują dziecko do miejskiego żłobka, będą musieli pokazać zaświadczenie o przeprowadzeniu obowiązkowych szczepień. Nie będzie to dotyczyło tylko dzieci, które nie mogą być szczepione z przyczyn zdrowotnych.

- Wykonanie obowiązkowych szczepień, które wymienione są w rozporządzeniu ministra zdrowia, będzie - obok rozliczania podatku dochodowego i zamieszkania w Poznaniu - warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do miejskiego żłobka - mówiła Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka wydziału zdrowia i spraw społecznych urzędu miasta. - Uchylanie się od obowiązku wykonania szczepień to nieprzestrzeganie prawa. To nie jest żadna sankcja - dodawała.

Liderka antyszczepionkowców: "Polski system szczepień nie jest bezpieczny"

Na wtorkowej sesji poznańskiej rady miasta była Justyna Socha ze stowarzyszenia Stop NOP. To agentka ubezpieczeniowa i redaktorka odwołującej się do antysemityzmu „Warszawskiej Gazety”. W Polsce uchodzi za guru ruchu antyszczepionkowego. 17 stycznia sąd w Poznaniu skazał ją za pomówienie znanego epidemiologa dr. Pawła Grzesiowskiego.