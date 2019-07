Roman Wawrzyniak to jedna z twarzy „dobrej zmiany” PiS w mediach publicznych. Szefem „Teleskopu” został we wrześniu 2016 r., a więc 10 miesięcy po przejęciu mediów publicznych przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Do TVP ściągnęła go z prywatnej, lokalnej telewizji WTK Agata Ławniczak, dyrektor poznańskiego oddziału, wcześniej doradczyni wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Czystki w „Teleskopie”

Duet Ławniczak–Wawrzyniak z poznańskiego oddziału TVP szybko zrobił PiS-owską tubę. Z Wawrzyniakiem, który osobiście wpływał na pokazywane w „Teleskopie” materiały, nie chcieli współpracować i szybko sami odeszli doświadczeni reporterzy Artur Adamczak i Jan Józefowski. Robert Chodyła, który pracował w TVP od 23 lat i przeżył AWS, pierwsze rządy PiS oraz SLD i PO, najpierw został odsunięty od prowadzenia programu, a potem zwolniony. Ten sam los spotkał Dariusza Klincewicza, wieloletniego wydawcę „Teleskopu”, oraz trzech dziennikarzy: Krzysztofa Czuba, Piotra Wielickiego i Krzysztofa Skrzypka. Od programu odsunięto także wydawczynię Dorotę Knopp-Dolatę oraz prezentera Dariusza Nowakowskiego.