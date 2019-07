1 ZDJĘCIE Egzamin ósmoklasisty w cieniu strajku nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Poznaniu (PIOTR SKÓRNICKI)

Ponad dwa tysiące absolwentów ósmych klas podstawówek i podobna liczba absolwentów gimnazjów nie dostanie się w Poznaniu do liceów. Miejsc dla nich wystarczy w technikach i szkołach branżowych, jednak nie wszystkich to satysfakcjonuje. Miasto przygotowało jednak dodatkowo ok. 2,5 tys. miejsc we wszystkich typach szkół.