To najlepiej świadczy o mocarnych planach Medyka Konin, który już w zakończonym sezonie bliski był odzyskania tytułu najlepszej drużyny w Polsce. Ostatecznie na finiszu musiał uznać wyższość Górnika Łęczna, ale na pocieszenie zdobył Puchar Polski. To sprawiło, że w Koninie odżyły nadzieje na powrót do dawnej świetności. Medyk zdobywał mistrzostwo w latach 2014-2017.

Mistrzyni Europy wraca do Konina

Od nowego sezonu rozpoczyna się wielka reforma kobiecego futbolu w Polsce. PZPN w ciągu 6 lat na rozwój żeńskiej piłki przeznaczy 30 milionów złotych. Sporo pieniędzy trafi bezpośrednio do klubów. Zwłaszcza tych, które będą odnosiły sukcesy i miały w swoich szeregach reprezentantki Polski.

Dlatego Medyk zagrał „va banque”. Wydarł mistrzowi Polski z Łęcznej Gabrielę Grzywińską, jedną z najlepszych zawodniczek Ekstraligi i odkrycie reprezentacji Polski. W poprzednim sezonie w barwach Górnikach strzeliła aż 16 goli. 23-letnia obrończyni lub defensywna pomocniczka po trzech latach gry w Łęcznej wraca do Konina, gdzie występowała zaraz po zdobyciu mistrzostwa Europy do lat 17, po które polskie piłkarki sięgnęły w 2013 r.