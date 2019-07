Platforma Obywatelska szukała kandydatki, która mogłaby startować z wysokiego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i pomóc tej liście w uzyskaniu dobrego wyniku. Wiadomo, że oprócz mężczyzn na czele listy powinna znaleźć się też przynajmniej jedna kobieta. Choć raczej nie na „jedynce”, bo tę dostać może szef wielkopolskiej Platformy, Rafał Grupiński. Politycy PO wpadli więc na pomysł, żeby zaprosić na tę listę Joannę Jaśkowiak, radną wielkopolskiego sejmiku, notariuszkę i żonę prezydenta Poznania.

- Potwierdzam, że dostałam propozycję startu w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Zastanawiam się, jeszcze nie podjęłam decyzji - mówi "Wyborczej" Joanna Jaśkowiak.

Kariera polityczna Joanny Jaśkowiak. Najpierw głośne przemówienie, potem proces, a na końcu świetny wynik w wyborach do sejmiku

O Joannie Jaśkowiak stało się głośno po słynnym wystąpieniu podczas Międzynarodowego Strajku Kobiet na placu Wolności w Poznaniu. "Od czasu, gdy panuje nam dobra zmiana, budzą się we mnie różne uczucia. Najpierw było to zdziwienie, później zaskoczenie, oburzenie, niedowierzanie, złość, wściekłość. I ostatecznie brakuje mi słów i [oddaje to] chyba tylko jedno mało cenzuralne - wkurw. Jestem wkurwiona" - mówiła w maju 2017 roku Jaśkowiak. Policja skierowała wtedy do sądu wniosek o ukaranie jej za użycie nieprzyzwoitych słów. Sąd pierwszej instancji skazał ją za to na tysiąc złotych grzywny, sąd drugiej instancji ją uniewinnił. Z Joanną Jaśkowiak solidaryzowały się wtedy inne kobiety. Stały pod sądem z transparentami, wspierając żonę prezydenta.