Biała pyra dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka - za las zamiast pola golfowego.

Miało powstać na 60 ha terenu przy Jeziorze Kierskim, ale z powodu sporu przez lata nie było decyzji. Niedawno okazało się, że pole golfowe ma powstać w podpoznańskiej gminie. Jaśkowiak zdecydował więc, że na terenie przy jeziorze powstanie las. To świetna decyzja, bo zieleni w granicach miasta zawsze jak na lekarstwo. Oby jednak las na obrzeżach nie stał się wymówką do kolejnych wycinek w mieście, zasłoną do braku realnej walki ze smogiem i terenem zsyłki dla drzew przeznaczonych do nasadzeń kompensacyjnych.

Czarna pyra dla sędziego Krzysztofa Lewandowskiego - za działanie na granicy prawa i zasad etyki.

Poznański sędzia od 2017 r. jest prezesem Sądu Okręgowego. Wcześniej pracował w sądzie apelacyjnym i to tam zaciągnął preferencyjną pożyczkę na „zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych”. Miał z niej spłacać mieszkanie. Tyle że to nie jego jedyna nieruchomość – sędzia ma też dom i udziały w innym mieszkaniu. Sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny.