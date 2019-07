Karierę w dziennikarstwie zaczynał dwie dekady temu, biegając po mieście z mikrofonem lokalnych stacji radiowych, m.in. 88,4 FM i 103,4 FM, potem doszedł do tego TOK FM. Uważano go za sprawnego i dociekliwego dziennikarza.

Roman Wawrzyniak - z WTK do TVP

W 2007 r. został szefem telewizyjnego programu informacyjnego w komercyjnej stacji WTK. Razem z Agnieszką Gulczyńską stworzył ciekawy duet prezenterski, który potrafił w rozmowach docisnąć wszystkich polityków i to bez względu na partyjne barwy. Ale z każdym rokiem coraz bardziej ujawniał swoje prawicowe poglądy. Dlatego nikogo nie zdziwiło, gdy trzy lata temu po przejęciu władzy w mediach publicznych przez PiS, został szefem „Teleskopu”. We flagowym programie dokonał personalnych czystek, zwalniając albo zmuszając do rezygnacji kilku znanych w Poznaniu dziennikarzy. A z anteny zrobił tubę partii Jarosława Kaczyńskiego. Za cel główny uznawał ataki na prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jednostronne krytykowanie Marszu Równości, Festiwalu Malta.