Na przykład: władze prawią o „uspokajaniu ruchu” i od razu wiemy, że nie ma mowy o redukcji samochodów. Bo jak się ruchowi zabierze lub zwęzi pasy ruchu, to ruch się zrobi zdenerwowany. A przecież mamy go uspokajająco głaskać po głowie. Najświeższy dowcip na ten temat to koncepcja skrzyżowania Świętego Marcina i alei Niepodległości. Betonowej krzyżówce nie odbiorą żartobliwego uroku nawet zbędne dziwactwa: dodatkowy skręt dla tramwaju i nowe przejście dla pieszych.

Jak kraj długi i szeroki, takie przebudowy wyciąga się z wora z napisem „rewitalizacja”. Ten żart to evergreen. Słyszymy „rewitalizacja” i wiemy, że na pewno nie chodzi o spójną odnowę struktury mieszkaniowej, społecznej i gospodarczej, tylko o remont czegokolwiek lub zabetonowanie (czy też ukamienowanie) placu za kasę frajerów z Unii.

I tak, powoli, wśród śmiechów, przesuwamy po orwellowsku znaczenia, także te zwyczajne. „Wygodny układ komunikacyjny” – czytamy o przebudowie ulic Stalowej, Piwnej i Folwarcznej. I rżymy jak konie, bo żeby przejść na drugą stronę Piwnej, trzeba „wygodnie” obejść nowe rondo trzema zebrami. A pośrodku ronda jaśnieje już wyłożony kostką okrąg, czyli dowcipna realizacja sloganów o zazielenianiu miasta.