Julia Theus: Kilka dni temu znajoma wysłała mi zdjęcie robione z okna samolotu, wylatywała z Poznania. Na nim brązowo-żółte prostokąty, tak wygląda teraz Wielkopolska z lotu ptaka. Podpisała: „Polska krajobraz stepowo-pustynny”. Co się dzieje? Stepowiejemy?

Prof. Janusz Olejnik: No cóż, mamy kolejną suszę. Jednak proszę z dużą ostrożnością używać słowa „stepowienie”. Kiedy potocznie powiemy „stepowienie”, prawdopodobnie większość czytelników zrozumie, o co chodzi – będzie to po prostu oznaczało, że jest sucho. Powinniśmy nazywać to jednak przesuszeniem krajobrazu.

Czym to się różni?

– Susza oznacza znaczący brak wilgoci w środowisku. Natomiast stepowienie wiąże się ze zmianą gatunków roślin, to długi ewolucyjny proces. Prawdopodobnie większość osób zrozumie słowo „stepowienie” jako suszę, ale ekolog zaprzeczy temu terminowi.

W takim razie mogę powiedzieć, że Wielkopolska się przesusza.