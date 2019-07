Warta Poznań dostała licencję na grę w I lidze tylko dzięki temu, że zgłosiła do rozgrywek stadion przy ul. Bułgarskiej. To jedyny obiekt w mieście, który spełnia wymogi licencyjne. Dlatego Lech Poznań nie mógł jej odmówić gry na stadionie, którym na co dzień zarządza. "Zieloni" nie zagrają jednak przy Bułgarskiej, bo ich na to nie stać.

Organizacja jednego meczu na ponad 40-tysięcznym stadionie miejskim kosztowałaby ok. 200 tys. zł. Warta ma do rozegrania jesienią aż dziewięć meczów w roli gospodarza. To pochłonęłoby 1,8 miliona złotych, czyli połowę całego budżetu pierwszoligowego klubu. Warta zwróciła się więc z prośbą do PZPN o umożliwienie gry poza Poznaniem. Tego bowiem zabrania podręcznik licencyjny.

Zwłaszcza, że "Zieloni" grali w Grodzisku Wielkopolskim już na początku poprzedniego sezonu. Nie jest to Warcie na rękę, bo nie może tam liczyć na wsparcie swoich kibiców, ale koszty organizacji meczu będą tam dziesięciokrotnie niższe. PZPN w tej trudnej sytuacji wyraził więc zgodę.