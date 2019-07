W czerwcu ubiegłego roku prezydent Poznania oświadczył, że stracił do dyrektora POSiR Zbigniewa Madońskiego zaufanie. Rozwiązano z nim umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Po dwóch miesiącach prezydent zmienił zdanie oraz tryb zwolnienia - na dyscyplinarny. To był efekt kontroli zleconej przez miasto w POSiR. Madoński nie zgadza się z jej wynikami. Chce przywrócenia do pracy i wypłaty odszkodowania. Walczy o to przed sądem pracy. Miasto odrzuca tę propozycję.

Proces w sprawie zwolnienia Zbigniewa Madońskiego. Była wicedyrektorka POSiR: "To było polityczne zwolnienie"

W środę przed sądem zeznawała Anna Samelak, była zastępczyni dyrektora POSiR ds. finansowych i główna księgowa. Mówiła, że zleciła kontrolę, z której wynikało, że były zastępca Madońskiego Łukasz Miadziołko [został dyrektorem POSiR po zwolnieniu Madońskiego - red.] próbował sfałszować przetarg oraz bezpodstawnie zwolnił kilkuset uczestników maratonu i półmaratonu z wniesienia opłaty startowej, a POSiR stracił w ten sposób pieniądze.