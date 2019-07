Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. W Poznaniu, powiecie poznańskim i 18 innych wielkopolskich powiatach ulewy mają wystąpić w sobotę między godz. 11 a 22.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Oto pełna treść ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Wielkopolski:

W sobotę 13 lipca, od godziny 11 do godziny 22, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 proc.

Ostrzeżenie dotyczy takich powiatów i miast jak: