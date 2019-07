Pociąg Regio "Kotwica" jedzie z Poznania do Kołbrzegu. Ze stacji Poznań Główny wyjechał w sobotę po godz. 12. W pociągu była Dorota Bonk-Hammermeister, działaczka stowarzyszenia Prawo do Miasta, która jechała z Poznania do Obornik.

Jechali z Poznania nad morze. Pociąg uderzył w drzewo, pękła szyba

- Ale w pociągu było też mnóstwo ludzi, którzy jechali nad morze z bagażami. Pociąg nie dojechał nawet do Strzeszyna, bo utknął przy stadionie golęcińskim, między stacją Poznań Główny a stacją kolejową Poznań Strzeszyn. Drzewo uderzyło w pociąg, pękła szyba. Pojawiła się jakaś komisja, która długo się zastanawiała nad tym, co zrobić, po czym stwierdziła, że pociąg dalej nie pojedzie - mówi Dorota Bonk-Hammermeister.

- Wagony były przepełnione. Wyłączono klimatyzację. Najpierw obsługa nie chciała nas wypuścić. Zrobiła to dopiero, gdy ludzie zaczęli się burzyć - relacjonuje Krzysztof, jeden z pasażerów.