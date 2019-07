Jagiełło chce cenzurować książkę „Delfin” Piotra i Jakuba Gajdzińskich, która odsłania kulisy kariery premiera Mateusza Morawieckiego w sektorze bankowym oraz prowadzonej przez niego politycznej gry. Piotr Gajdziński, który książkę napisał z synem Jakubem, to pochodzący z Poznania historyk i dziennikarz. Przez 11 lat pracował w Banku Zachodnim, a potem w BZ WBK. W latach 2007-11 był rzecznikiem banku i jednym z głównych współpracowników Morawieckiego, wtedy prezesa banku.

W książce pojawia się też nazwisko Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKO BP, największego polskiego banku. Gajdzińscy piszą m.in., że Jagiełło uczestniczył w nieformalnych spotkaniach Morawieckiego z członkami rady gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

Zbigniew Jagiełło nie chce być wikłany w „układ”

Autorzy i wydawca książki dostali od prawników banku i Jagiełły wezwania do „usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych”. Prawnicy żądają opublikowania przeprosin oraz usunięcia fragmentów książki z e-booka oraz z kolejnych wydań drukowanych. Do książek wciąż znajdujących się w sprzedaży miałaby zaś zostać dołączona errata. Ostatnie żądanie to wpłata 50 tys. zł na Centrum Zdrowia Dziecka.