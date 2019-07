Poznański Budżet Obywatelski 2020 podzielony jest na projekty ogólnomiejskie i rejonowe. Na ich realizację zarezerwowano w sumie 21 mln zł w przyszłorocznym budżecie miasta. Do końca maja każdy mieszkaniec Poznania mógł zgłosić wniosek ze swoim pomysłem, teraz trwa ich sprawdzanie i opiniowanie przez urzędników, a głosowanie odbędzie się między 27 września a 21 października 2019 r.

Poznański Budżet Obywatelski 2020. Winogrady dzieciom - wspólna walka o głosy

- Łączymy siły i gramy o pełną pulę - zapowiadają przedstawiciele winogradzkich szkół i przedszkoli.

W zeszłym roku na Winogradach same tylko placówki oświatowe złożyły aż sześć różnych projektów rejonowych. Wygrał tylko jeden („Od przedszkola do seniora”), reszta musiała obejść się smakiem, choć przedszkolom do wyprzedzenia drugiego nagrodzonego, projektu zwiedzania fortów, zabrakło nieco ponad 100 głosów. - Gdybyśmy już wtedy zawarli sojusz, remont mógłby już trwać - żałował wnioskodawca, Dariusz Olejniczak.