W poznańskim sądzie zakończył się we wtorek proces w sprawie wydarzeń sprzed ponad siedmiu lat. W czerwcu 2012 r. w jednym z klubów na Starym Rynku bawili się antyterroryści z Łodzi ściągnięci do Poznania do ochrony Euro 2012. Byli w cywilu, po służbie, gdy zaatakowała ich grupa mężczyzn.

Jeden z pobitych policjantów rozpoznał potem - po charakterystycznym tatuażu ze smokiem na ręce - Łukasza Rafałkę, 35-letniego wówczas kickboksera z Poznania. Jego zdjęcie znalazło się w policyjnym albumie, bo w przeszłości miał być świadkiem innej bójki.

Pięściami po całym ciele, paralizatorem - po genitaliach

Nazajutrz na parkingu przy ul. Głogowskiej antyterroryści wyciągnęli Rafałkę z samochodu. - Po przewróceniu na ziemię i założeniu kajdanek dokonali pobicia przez wielokrotne uderzanie pięściami i kopanie po całym ciele - mówiła we wtorek sędzia Anna Michałowska. Kolejni policjanci umieścili Rafałkę na tylnym siedzeniu nieoznakowanego radiowozu. Bili pięściami po całym ciele i razili go paralizatorem po genitaliach. Rafałko opowiadał Wyborczej też o uderzaniu w głowę kolbą od pistoletu.