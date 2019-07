Najwięcej, bo aż 2568 kandydatów nie zakwalifikowało się do wybranego liceum, 781 do technikum i 61 do szkoły branżowej.

59 proc. kandydatów spoza Poznania

Teraz uczniowie, którzy znaleźli miejsca w szkołach, muszą potwierdzić wolę nauki właśnie w tych placówkach. Ci, którzy zdecydują się na naukę w szkole prywatnej lub w innym mieście, zrobią miejsce uczniom niezakwalifikowanym. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie może sprawić, że na listach przyjętych się rozluźni, bo aż 59 proc. kandydatów pochodzi spoza Poznania.

Miasto przygotowało łącznie dla absolwentów podstawówek i gimnazjów 16 tys. 105 miejsc. Łączna liczba poznańskich absolwentów to 8 tys 173. - W tym roku liczba kandydatów nie tylko z sąsiednich miejscowości, ale też z odległych od Poznania powiatów jest znacznie większa niż w rekrutacjach z lat ubiegłych - mówi Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty urzędu miasta. - Mamy zgłoszenia od młodzieży niemal ze wszystkich regionów Wielkopolski, a nawet pojedyncze przypadki ze Szczecina, Warszawy, Świnoujścia, Koszalina, Lublina czy Częstochowy - wylicza.