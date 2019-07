Podczas sesji rady miasta poznańscy radni przyjęli uchwałę, która mówi o tym, że do miejskich żłobków będą przyjmowane tylko dzieci, które mają obowiązkowe szczepienia, zgodne z kalendarzem szczepień. Rodzice, którzy będą chcieli zapisać dziecko do żłobka, będą musieli pokazać zaświadczenie o przeprowadzeniu tych szczepień. Zwolnione z tego obowiązku mają być tylko dzieci, które nie mogą być szczepione z powodów zdrowotnych.

Na sesji była Justyna Socha, liderka antyszczepionkowców ze stowarzyszenia STOP NOP. Przekonywała, że polski system szczepień nie jest bezpieczny, a uchwała poznańskich radnych jest niezgodna z prawem. Bo - jej zdaniem - żłobek nie ma prawa wglądu do karty szczepień dziecka. Poznańscy urzędnicy odpowiadali, że jest wprost przeciwnie, bo dyrektor żłobka będzie mógł przetwarzać te dane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, która pozwala na to, jeśli dane służą procesowi rekrutacji.