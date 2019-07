1 ZDJĘCIE Robotnik z młotem pneumatycznym zagłusza pikietę przed fabryką Amiki (z lewej), a wynajęty operator filmuje jej uczestników. (Materiały 'Wyborczej')

Gdy Piotr Ikonowicz przyjechał do Wronek, by protestować przed fabryką Amiki, czekali na niego robotnicy z młotami pneumatycznymi i wynajęci operatorzy z kamerami, na co dzień pracownicy poznańskiej telewizji.