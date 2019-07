Od kilku tygodni Platforma Obywatelska szukała kandydatki, która mogłaby wystartować z wysokiego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i nazbierać dla Koalicji sporo głosów. Politycy PO wymyślili, że taką osobą może być Joanna Jaśkowiak, radna sejmiku wielkopolskiego, notariuszka i żona prezydenta Poznania.

Joanna Jaśkowiak przemawia na placu Wolności i dostaje się do sejmiku

O Joannie Jaśkowiak stało się głośno po słynnym wystąpieniu podczas Międzynarodowego Strajku Kobiet na placu Wolności w Poznaniu. "Od czasu, gdy panuje nam dobra zmiana, budzą się we mnie różne uczucia. Najpierw było to zdziwienie, później zaskoczenie, oburzenie, niedowierzanie, złość, wściekłość. I ostatecznie brakuje mi słów i [oddaje to] chyba tylko jedno mało cenzuralne - wkurw. Jestem wkurwiona" - mówiła w maju 2017 roku Jaśkowiak. Policja skierowała wtedy do sądu wniosek o ukaranie jej za użycie nieprzyzwoitych słów. Sąd pierwszej instancji skazał ją za to na tysiąc złotych grzywny, sąd drugiej instancji ją uniewinnił. Z Joanną Jaśkowiak solidaryzowały się wtedy inne kobiety. Stały pod sądem z transparentami, wspierając żonę prezydenta. W zeszłym roku Jaśkowiak została radną sejmiku województwa, miała drugi wynik w poznańskim okręgu.