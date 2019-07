– Leszek szybko się zaprzyjaźniał, nie zamykał cel, mimo że to obowiązek. Widziałam, jak sam wchodził do celi jednego z osadzonych i pił z nim kawę. Leszek poprosił, bym poszła do kantyny po papierosy. Kupiłam trzy paczki Marlboro, potem dwie widziałam u tego osadzonego – zapamiętała jedna z funkcjonariuszek aresztu śledczego w Poznaniu. – Leszek czuł się tak swobodnie, bo to chyba jedyny oddział, na którym nie ma kamer. Jeździł do pracy do Szwecji. Mówił, że w miesiąc zarobił tyle, co w Polsce przez rok. Raz w trakcie apelu po powrocie Leszka ze Szwecji osadzeni wykonali transparent z napisem: „Witaj Lechu”.

Pomogłem zbójom

Leszek Z., 43-letni strażnik więzienny, ojciec dwojga dzieci, właściciel domu i dwóch samochodów, pracował jako starszy oddziałowy w poznańskim areszcie. Informację, że może utrzymywać niedozwolone kontakty z aresztowanymi, zdobyli operacyjnie policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Prawdopodobnie źródłem był pewien osadzony miłośnik kulturystyki, któremu strażnik dostarczał za pieniądze suplementy diety pomagające budować masę mięśniową. Przechwycono korespondencję kulturysty z innym aresztantem. Panowie wymieniali się informacjami, co można za pieniądze załatwić u Leszka.