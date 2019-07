Od ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego niemal cała opozycja za wzór stawia Bartosza Arłukowicza, który w czasie kampanii zjeździł niemal całe województwo zachodniopomorskie. Odwiedzał ryneczki w miasteczkach i ulice w małych wioskach. W efekcie, choć nie był liderem listy, zdobył prawie 240 tys. głosów. Ale wielkopolska opozycja też ma swojego Arłukowicza, który odwiedzi seniorów w Sulęcinku i kolejarzy w Wolsztynie, spotka się z rycerzami w Rogoźnie i strażakami we Lwówku. Nawet festyn w Jabłonce Starej, która liczy zaledwie 156 mieszkańców, nie jest dla niego żadnym problemem. A obecność na radzie miejskiej w miastach i gminach zachodniej Wielkopolski to już dla niego chleb powszedni. Dlatego o senatorze Janie Filipie Libickim wszyscy mówią podobnie.

– Jeśli chodzi o pracowitość, to jest prawdziwym mistrzem. Nigdy mu nie dorównam – mówi poseł Jacek Tomczak, wieloletni przyjaciel senatora.