1 ZDJĘCIE Praga, stolica Czech (Fot. Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta)

Niewielu wie, że Czesi należą do najwięcej czytających europejskich nacji. Przekłada się to na zachowanie na drodze, na wczasach, w knajpie, w pracy i w życiu publicznym - na drogi wolne od terroryzmu, na osobliwy relatywizm w myśleniu i na alergiczną niechęć do patosu.