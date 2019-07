Oborniki znajdują się 40 km na północ od Poznania, mieszka w nich 18,5 tys. osób.

Miesięcznie autobusami obornickiej komunikacji miejskiej jeździło 40 tys. pasażerów, rocznie – 0,5 mln. Autobusy jeździły na 15 trasach. W środę wieczorem władze Obornik dostały pismo od firmy Warbus, której autobusy jeździły dotąd w gminie.

– Z dniem jutrzejszym, tj. 18 lipca, jesteśmy zmuszeni do zaprzestania świadczenia usług przewozowych na podstawie umowy. Przyczyną jest brak zapłaty za wykonane usługi przewozowe w wysokości 6 mln zł na terenie miasta Lublina przez gminę Lublin, co doprowadziło do zaburzenia płynności finansowej naszej spółki i uniemożliwia nam dalsze wykonywanie przewozów. Jest nam niezmiernie przykro, iż z przyczyn, które nie zależały od Państwa, a zostały zawinione przez gminę Lublin, zmuszeni są Państwo ponosić tak uciążliwe konsekwencje – pisze w oświadczeniu Katarzyna Szymonik, prezes spółki Warbus. – Deklarujemy możliwość przekazania z dnia na dzień wszystkich naszych pracowników oraz całego naszego taboru niezbędnego do wykonywania tych przewozów nowemu przewoźnikowi – zapewnia.