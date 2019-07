– O tym, że ma tu powstać dom opieki dowiedzieliśmy się przypadkiem. Pielęgniarka, która dawała mi zastrzyki, powiedziała, że będzie pracować po sąsiedzku. Okazało się, że dom działa nielegalnie. I od siedmiu miesięcy w nielegalnym domu mieszkają starsi ludzie – mówi jeden z mieszkańców Łężeczek.

Razem z ponad 20 sąsiadami od ponad pół roku pisze do urzędów listy i skargi na dom opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, który powstał po sąsiedzku w wielkiej willi.

Domu nie ma w obowiązkowym rejestrze takich placówek. Właściciel przyznaje, że o pozwolenia zaczął starać się dopiero, gdy sąsiedzi zgłosili sprawę do wszelkich możliwych urzędów. Twierdzi, że nie wiedział o procedurze i chętnie się zarejestruje. – Gdyby tylko przestali mi przeszkadzać – mówi.

Łężeczki to mała wieś, położona niedaleko Pniew, jakąś godzinę jazdy samochodem od Poznania. Dookoła są lasy, wzniesienia terenu i jeziora. Miejscowi nazywają tę okolicę „Bieszczadami Wielkopolski”. Tuż przed wjazdem do wsi, ze specjalnie zbudowanego tarasu rozciąga się widok na okolone szerokim pasmem drzew Jezioro Chrzypskie. By się tam dostać, trzeba zjechać stromą, ułożoną z betonowych płyt drogą. Przed wjazdem stoi szlaban, ale jest otwarty. Przy szlabanie znak ustąpienia pierwszeństwa, zamontowano tabliczkę z napisem: „Dom opieki Anna”.