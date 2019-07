Przemysław Alexandrowicz, radny PiS, członek Komisji Oświaty i Wychowania

Proces rekrutacji cały czas trwa. Jak Poznań dał sobie radę z tym procesem, będzie można ocenić dopiero w sierpniu. Zawsze było tak, że część osób się nie dostawała do żadnej szkoły w pierwszym etapie, zawsze był drugi etap. Dla mnie jako miejskiego radnego w tej chwili najważniejszą informacją jest to, że 59 proc. dzieci aplikujących do poznańskich szkół jest spoza Poznania, a 41 proc. z Poznania. W pierwszym rzucie poradzenie sobie z taką liczbą kandydatów spoza miasta jest trudne, więc nie dziwi mnie, że to się nie udało. W poprzednich latach w pierwszym etapie nie dostało się ok. 1200 osób. W tym – jeśli liczyć podwojone roczniki – powinno być ich ok. 2400. Myślę, że ten dodatkowy tysiąc wynika z tego, że ciągle zwiększa się liczba młodzieży zamiejscowej, która aspiruje do poznańskich szkół. Gdyby Poznań miał sobie poradzić tylko ze swoimi absolwentami, to poradziłby sobie bardzo dobrze i już dawno temu. Jestem jednak przekonany, że wszyscy uczniowie, którzy będą chcieli, do szkół się dostaną, ale nie zawsze do szkół pierwszego wyboru. Tak było co roku. Inaczej musielibyśmy mieć same Marie Magdaleny, Ósemki, Dwójki i Jedynki, żeby wszyscy dostali się do wymarzonych liceów, a to przecież niemożliwe.