Agnieszka Kwiatkowska: Poznań dał sobie radę z rekrutacją podwójnego rocznika?

Przemysław Foligowski: Miasto, które ma nieco ponad 8100 absolwentów szkół, a przygotowało ponad 16100 miejsc, dało radę. Nie powinno mieć sobie nic do zarzucenia. Tworzenie oferty edukacyjnej szkół średnich jest zadaniem powiatu, więc mamy obowiązek zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców. Część środków na to pochodzi z subwencji oświatowej, ale większość to środki własne Poznania. Mieszkańcy oczekują, że stworzymy ofertę dla dzieci, których rodzice płacą tu podatki. Ale tworzymy ją dwa razy większą, mając na uwadze doświadczenia z lat ubiegłych - ok. 40 proc. uczniów trafiało do naszych szkół spoza Poznania.

W tym roku to nie było jednak 40, a prawie 60 proc.

- Rzeczywiście, tegoroczna atmosfera wokół naboru, obawy wielu rodziców i uczniów, skłoniły wiele osób do aplikowania u siebie i na wszelki wypadek w Poznaniu. Mamy wielu kandydatów nie tylko z powiatu poznańskiego, ale z całej Wielkopolski Ta liczba nas trochę zaskoczyła.